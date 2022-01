Van der Zwan docht oanjefte tsjin vlogger om beskuldiging

De frou ferstoar op 25 oktober yn it sikehûs, nei't se tsien dagen earder yn soarchlike tastân yn in wenning op It Hearrenfean fûn wie. De plysje hat yntusken yn dizze saak in 47-jierrige man oanhâlden.

Undersyk tsjinwurkje

Yn it filmke fan de man dy't himsels in boargersjoernalist neamt, wurdt sein dat de boargemaster it ûndersyk tsjinwurkje soe. ''Een walgelijke actie. Deze man probeert zichzelf interessant te maken, op een voetstuk te plaatsen, over de ruggen van de nabestaanden", seit Van der Zwan oer de beskuldiging. "Dit moet gestopt worden en ik pak dit in de volle scherpte aan.''