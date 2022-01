47-jierrige man oanholden foar belutsenens by dea Lisette Elzinga

De man wurdt njonken de belutsenens by de dea fan Elzinga ek fertocht fan in sededelikt by in twadde frou, dy't op it momint fan it ynsidint yn itselde hûs wie.

De plysje ferwachtet op koarte termyn in twadde oanhâlding yn dizze saak te dwaan. Oer de deadsoarsaak fan Lisette kin de plysje noch gjin meidielingen dwaan. It resjerzjeteam wurket troch oan it ûndersyk.