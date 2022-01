Nije skoalle 'Kiim' moat foar bern fan groep 7 ôf tagonklik wurde

Op de skoalle stiet ûndersykjend learen sintraal. De ferskate fakken wurde oanbean yn tema's dêr't bern selsstannich mar ek mei-elkoar oan wurkje. Bern wurde net fuortendaliks fêstset op in bepaald skoalnivo. Se krije de tiid om har talinten te ûntwikkeljen, foardat de kar makke wurde moat foar in nivo.

Neffens de direkteur is de nije skoalle in oanfolling op it oanbod fan skoallen yn en om It Hearrenfean hinne. "Elke school heeft een eigen profiel, maar dit is een profiel dat we in het Heerenveense onderwijs nog missen."

"Het verschil is dat wij in het gewone onderwijs heel erg gericht zijn op kennisoverdracht, het reproduceren daarvan en inzichtelijk toepassen van die kennis. En wat echt het nieuwe element hier is, is dat we een vragende en zelfdenkende houding hebben. Ik denk dat dat minder in het reguliere onderwijs aan de hand is", seit Bergsma.

Inisjatyf fan ferskate skoallen

De nije skoalle is in inisjatyf fan de skoallen foar fuortset ûnderwiis Bornego College, OSG Sevenwolden en Aeres en de basisskoallekoepels Ambion en Meilân. De skoallen geane sels net direkt oer op it nije systeem. "We gaan echt met één school beginnen, daar werken al deze scholen in samen. Het is echt nieuw onderwijs, dat vul je niet zomaar in", seit Bergsma.

"We hebben eerst het komende jaar mavo-, havo- en vwo-klassen", leit Bergsma út. "We denken met 75 leerlingen te starten, in het eerste jaar." It jier dêrnei moat it mooglik wurde om bern fan groep 7 ôf oan te nimmen op de nije skoalle.