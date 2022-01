Noarden yn brief oan Twadde Keamer: miljard nedich foar Waadgebiet

De Keamer debatearret tiisdei oer it belied oangeande it UNESCO Wrâlderfgoed. "Het is een uniek natuurgebied waar we zuinig op moeten zijn", skriuwe de oerheden. It jild dêr't se no om freegje komt út de 2 miljard dy't it Ryk al reservearre hat foar it gebiet.

"Het is van cruciaal belang dat het Rijk een goed investeringspakket voor de omgeving ontwikkelt. Met dit fonds ontstaat momentum om echt iets voor het Waddengebied te betekenen", stiet yn it brief, dy't ek ûndertekene is troch de gemeenten Skiermûntseach en Het Hogeland en wetterskip Noorderzijlvest.