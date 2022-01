Sjinkie Knegt: "Nije messen kinne ferskil meitsje tusken medalje of net"

Op it Nederlânsk kampioenskip ried Knegt noch op syn âlde messen, de izers ûnder de redens. Mar sa koart op de Spelen hat er der dochs foar keazen te feroarjen fan materiaal. "Ik hie in lytse oare prikkel nedich. En dat giet hartstikke goed. Op snelheid fiele se better as de âldere messen, dus ik bin hiel tefreden oer de situaasje no."

Werom kin altyd noch

Dêr't de measte shorttrackers derfoar kieze sa koart op de Spelen neat te feroarjen, docht Knegt dat wol. "Sa stek ik ynelkoar. Foar my is it net in hiel grutte gok, want ik pas my hiel rap oan oan oar materiaal. As it hiel min fielt, kin altyd noch werom."

Nei ien training hie ik wol it gefoel dat it goed siet. "Dus dan moatte je dêrop trochborduerje. Ik ha twa jier op dizze messen riden. Ast de materiaalmannen freegje soest, dan soe tink ik tachtich prosint sizze dat it hielendal gjin tûk idee wie om op dy messen te riden. It binne net de meast stive messen dy't der binne, mar ik tink dat dit better is."