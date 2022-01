Pastoar Leo van Ulden (79) stoarn

Van Ulden (1942) wie in Fransiskaanse pryster. Nei syn prysterwijding kaam er yn 1967 yn Fryslân terjochte by de paters yn Drachten. Hy wie letter ek pastoar op 'e Gordyk, Blauhûs, Reahûs, Heech en dus Snits. As fikaris wie er de rjochterhân fan biskop Möller. Van Ulden skreau ek kollums foar it Friesch Dagblad.

Grutte plannen

De markante pastoar wie ek in man fan grutte plannen. Yn de santiger jierren hat er him bot ynset foar it behâld fan de Opsterlânske Kompanjonsfeart troch it sintrum fan De Gordyk hinne. De fuotgongersbrêge oer de feart is nei him ferneamd: it pleatslik belang hat de brêge de namme Pater van Ulden-draai jûn.

Dêrnjonken hie er plannen foar in nije moderne stedstoer by de Sint Martinustsjerke yn Snits. Nei 140 jier woe er dat it gebou noch in toer krige. Dat wie al trije kear earder besocht, alle kearen sûnder sukses. De ynset fan Van Ulden hat net holpen: syn plan helle it ek net.

Trein yn betonnen bak

Net allinnich foar de tsjerklike hie Van Ulden grutte plannen: hy hie ek wat betocht foar it Suderseespoar, in treinferbining tusken Fryslân en Noard-Hollân oer de Ofslútdyk. De trein soe yn in betonnen bak oer de boaiem fan de Iselmar ride moatte. Neffens Van Ulden kin syn plan goedkeap útfierd wurde.