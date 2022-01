CDA Fryslân: Vaandeldrager fan Rembrandt moat nei Fryslân ta

"Het is heel bijzonder dat er weer een Rembrandt in het bezit van de Nederlandse Staat komt. De Vaandeldrager zou op een tour door Nederland moeten, want iedereen moet het kunnen zien. Immers, kunst moet worden aanschouwd, het moet worden bewonderd", seit Steatelid Wieke Wiersma.

Fryslân soe in goede kar wêze foar in permanint plak foar in skilderij fan Rembrandt, fynt de fraksje: Saskia van Uylenburgh, de leafde en ynspiraasje fan Rembrandt, is 300 meter fan it Frysk Museum ôf berne. Yn 2018 en 2019 hold it museum al in tentoanstelling mei de namme Saskia en Rembrandt, liefde in de Gouden Eeuw. De Fryske Steatefraksje fan it CDA pleitet dêrom foar in lobby om it skilderij nei it Frysk Museum te heljen.

Earste Keamer

Earder pleite ek de PvdA yn de Earste Keamer foar it tentoanstellen fan it wurk fan Rembrandt yn it Frysk Museum. "In het jaar dat hij De Vaandeldrager schilderde, ontmoette hij Saskia van Uylenburgh. Zij komt uit Leeuwarden, dat wilde Ferd Crone niet onvermeld laten", fertelde Earste Keamerlid Mary Fiers fan de partij. Crone is Earste Keamerlid foar de PvdA en wie earder boargemaster fan Ljouwert.