Tredde part minder muskusrotten fongen yn 2021, delgong set troch

Yn 2021 fongen de bestriders fan Wetterskip Fryslân 212 muskusrotten, yn 2020 wisten se noch 323 rotten te fangen. De ferskillende wetterskippen yn Nederlân bestride de muskus- en beverrotten om't se in gefaar binne foar diken en de natuer.

Deistich bestjoerslid Bé de Winter seit dat it tal muskusrotten yn Fryslân goed ûnder kontrôle is. "Ik ben heel tevreden over de cijfers. Dit is te danken aan een jarenlange goede aanpak en samenwerking binnen onze bestrijdingsorganisatie. Daar plukken we nu de vruchten van."

Skea oan diken

Muskus- en beverrotten grave hollen en gongen yn diken. Yn it slimste gefal kin dat derfoar soargje dat in dyk of wâl trochbrekt. Nederlân hat gjin eigen populaasje beverrotten, dy komme meast út Dútslân en wurde safolle mooglik oan de grins fongen.