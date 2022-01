"Untslach Johnny Jansen wie ûnûntkomber"

Wat sil der no mei Johnny Jansen barre?

"Jansen hat witte litten dat hy mei "opgeheven hoofd" de klup troch de foardoar ferlit. De klup is foar him op syk nei in oare rol. Mar miskien dat hy it earne oars besykje wol, as haadtrainer of as assistint.

Jansen is fansels in echte klupman en haadtrainer wurde by Hearrenfean wie syn dreambaan. Mar hy is de safolste trainer dy't de klup ferlit mei in litteken."