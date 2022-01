De toan fan Jan de Groot: "Niet welkom in Pylkywierum"

"En dan nag wat", soa gong-y feerder, "dou wilst dochs niet 'n steen deur 'e rútten hewwe of âns folforfd met leuzen?" Ik skrok al even, maar skokskouderend gâf ik an dat 't fast soa feer niet komme sou.

Kyk, elkeneen mâg sels bepale at hij of sij faksineerd worre wil. Laat elkeneen in syn of hur aigen weerde. Maar ik hew gyn goed woord over foor Willem Engel, deur mij ok wel 'Willem Dúvvel' noemd, en Thierry Baudet.

Ja, ik slaan 't adfys fan 'e kammeraat in 'e wyn. Ik mot 't gewoan kwyt. Want werom komme sij d'r in 'e goedighyd altiten en overal met weg? Werom krije sij 'n poadium? Deuze folksmenners roie de boel op. Ik begryp werklik niet werom d'r niet ingrepen wort om deuze halfwize mânly de mônd te snoeren. Se make hyltyd opskudding en roezy en krije dan weer andacht en dat is nou krekt hur bedoeling.

Ja, ja, frijhyd fan meningsútting. Ik weet 't, maar der sitte ok grînzen an en in deuze pandemy is 't wat mij betreft 'n noadferordering. Hur mot 't swigen oplaid worre en gau ok!

Fan deuze twee is sonder twifel Willem Engel de gefaarlikste. Hij komt met de meest núvvere fratsen en útspraken die't foor 'n normaal dinkend mîns groate onsin is.

Hij ontkint alles wat met korona te krijen het en gooit theoriën de wereld in die't soa onwerklik binne dat sels 't ferhaal over de stenen in 'e búk fan 'e wolf in Roodkapje geloofweerdiger klinkt.

Neffens him bestaat korona niet. Dan komt d'r dus 'n halfwiis betoog dat werklik nergens op slaat en dus ok niet de moeite werig om dat nou hier út 'e doeken te doen.

Maar al de een na de ândere rechtsaak anspanne, h'n. Wer haalt die fint de sinten hierfoor dochs weg?

Maar Engel, wat sou d'r dan àl an 'e hând weze dat d'r soafeul mînsen deselde sykte hewwe en derdeur de sikenhuzen al 'n stikminnig jaar fol lêge?

Je mâge 't niet sêge, en derom flúster ik 't nou even: "En at-y nou sèls korona krijt, wat sou-y dan neffens him hewwe?" En at-y slimmer syk wort, sou-y dan nag ontkinne dat 't d'r is? En sou-y dan maar al te graag opnommen worre wille in 't sikenhuus? Ontkinne dat korona niet bestaat kin dan niet meer. Maar ja, dat geldt foor mînsen die't àl deuge.

Soa, dut most ik even kwyt. Dut lucht op. Is't soa? Foordatstou 't weetst, gooit-y na deuze kollum dyn adres met postkoade online, krekt wat-y lessen met Sigrid Kaag deen het. Oh, laat ik him dan maar foor weze: Teststraat 4, 8080 WE (Willem Engel) in Pylkywierum."