LTO oan provinsje: stjoer skoalbern faker by buorkerijen del

Alle jierren geane tsientallen klassen yn Fryslân op besite by in buorkerij. Dat is neffens de LTO in goede saak, want hieltyd minder bern komme fan in buorkerij en dêrtroch witte se hieltyd minder goed wêr't it iten en drinken weikomt.

Mear kennis

"Het is belangrijk om kennis te hebben over eten", seit Brenda Timmerman fan LTO. "Wat is wel gezond en wat is niet gezond. Wat is de impact op het milieu. Kies je ervoor om vegetarisch te eten of niet. Kinderen staan nu en ook later in hun leven voor een hoop keuzes."

De klassen dy't delgeane by in buorkerij, fine it neffens LTO faak spannend en se moatte oan in soad saken wenne. Timmerman: "Toch zijn ze vaak wel onder de indruk. Aan het einde van de dag gaan ze met meer kennis en tevreden terug naar huis."

Jild frijmeitsje

Dêrom soe de provinsje Fryslân mei skoallen en koepelorganisaasjes prate moatte om se te wizen op de mooglikheden foar in buorkerijbesite, as it oan LTO leit. De lânbou-organisaasje hopet dat de oerheid der jild foar frijmakket.

Meastal binne de kosten neffens LTO mar lyts: it giet om it ferfier en in lytse fergoeding foar de buorkerij.