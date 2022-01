Learefterstannen te fernimmen: "Hoe moat ik dit allegear behappe?"

De ôfrûne twa jier hawwe dus no al spoaren efterlitten. Yn de resultaten fan bygelyks toetsen is dat bytiden ek wol te sjen.

Al is it wol in wikseljend byld, fertelt rektor Annemarie Kingma. Se tinkt dat de gefolgen fan dizze coronaperioade noch wol jierren te fernimmen wêze sille, want it rint fan basisskoalle oant de ein fan it middelber ûnderwiis dat learlingen lêst hân hawwe fan it ûnrêstige ûnderwiis.

Grutte ferskillen

"Mar we sjogge wol hiel grutte ferskillen", seit Kingma. "Yn vwo-6 en havo-5 fernimme we minder problemen as yn de twadde klasse. Yn de twadde klasse rûnen se foarich jier ek al achterstannen op." De boppeboujierren ha yn alle gefallen noch wat jierren gewoan ûnderwiis hân.

De dosinten steane dêrom foar in dilemma: de toetsen moatte net te dreech, mar se te maklik meitsje kin letter ek wer gruttere gefolgen ha. Dat proses moat goed bewekke wurde.