Learefterstannen fernimber op middelbere skoallen: "Hoe moat ik dit allegear behappe?"

De fleksibiliteit wurdt aardich op de proef steld. Toetswiken bygelyks moatte opsplitst wurde, omdat te folle learlingen siik binne of yn karantêne sitte. "Vorige week was er een toetsweek", seit De Vries. "Ongeveer 25 tot 30 procent had zelf corona of zat in quarantaine. Dan moet je meteen bedenken hoe je dat in gaat halen."

Motivaasje

Ien fan de learlingen dy't meihelpt is vwo'er Jurre de Boer. Sels hat er net safolle te lijen fan de ûnrêstige tiid. Hy sit op it lesplein om klasgenoaten te helpen by fakken dêr't se it dreech mei hawwe.

By in soad klasgenoaten sjocht er motivaasjeproblemen troch al it thúsûnderwiis. "Ik fernim echt dat guon in soad efterstân hawwe troch de coronasituaasje. Alles stiet stil."

Fertrouwen

Dochs sitte se net by de pakken del. De dosinten net, de direkteur net en ek de learlingen net. Der komt in ein oan dizze situaasje. As oan Anna Minke frege wurdt 'komt it goed?', seit se folút: "Ja, it komt goed. Ik ha in soad fertrouwen yn mysels."