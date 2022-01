Ferrommingen foar kultuer en hoareka, parsekonferinsje jûn live by Omrop Fryslân

It kabinet praat tiisdei noch oer de krekte ferrommingen. De ferwachting is dat alles wer oant 22.00 oere iepen mei, ûnder betingst fan strange maatregels. Sa moatte minsken yn de hoareka bygelyks wol sitte en jildt der in 3G-belied.

It Outbreak Management Team advisearre earder om de mienskip oant 20.00 oere jûns wer iepen te dwaan. Dêrneist waard advisearre de karantêneregels oan te passen. Sa hoege fan it OMT bern ûnder de trettjin jier net mear yn karantêne as sy gjin klachten hawwe.

Warskôging

De ferrommingen binne mooglik omdat - nettsjinsteande it hurd oprinnende tal besmettingen - de situaasje yn de sikehûzen better is as ferwachte. It kabinet sil jûn nei alle gedachten wol in warskôging jaan: as de situaasje minder wurdt, sil it kabinet wer yngripe.