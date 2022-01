Trijekwart coronapasjinten op IC hat in jier letter noch klachten | Betelle fuotbal wol mear publyk

It betelle fuotbal wol mear as ien tredde besetting fan de stadions. Dat ha de KNVB, Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie CV moandeitejûn witte litten oan it kabinet. Se nimme it foarstel dat der no leit in "voorstel zonder perspectief."

"Het is niet uit te leggen aan de supporters, het vergroot de onrust onder de achterban alleen maar en bovendien kost het de clubs weer handen vol met geld", skriuwe de fuotbalklups, wêrûnder SC Cambuur en sc Heerenveen.

"Wij stellen ons constructief op en willen meedenken in oplossingen. Voor ons is het alleen acceptabel om met 1/3 te beginnen als we vanaf 4 februari kunnen doorschakelen naar minimaal 2/3 bezetting. Dat kunnen wij veilig en verantwoord organiseren. Met alles wat daarbij hoort", sa stiet te lêzen op de webside fan de KNVB. "Wij gaan ervanuit dat het kabinet gehoor geeft aan deze oproep."