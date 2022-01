Trijekwart coronapasjinten op IC hat in jier letter noch klachten

246 coronapasjinten dy't tusken maart en july 2020 op de IC opnaam waarden, yn de earste coronaweach dus, krigen in jier letter in fragelist opstjoerd. Dêrop jout de helte oan lêst te hawwen fan wurgensklachten. Dêrneist ûnderfine se ek oare problemen, lykas in fermindere kondysje, pine, spierswakte en koartammigens.

Gefoelens fan eangst

Fan de eardere IC-pasjinten seit ien op de fiif lêst te hawwen fan eangstgefoelens of posttraumatyske stress. Dêrneist hat ien op de seis kognitive klachten, lykas geheugen- of konsintraasjeproblemen.

De oanhâldende problemen hawwe harren wjerslach op it deistich libben, docht bliken út it ûndersyk. Mear as de helte hat dêrtroch wurkrelatearre problemen. Se wurkje minder oeren, binne noch altyd mei sykteferlof of hawwe sels harren baan opsein.