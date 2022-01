Coronanijs 25 jannewaris: kabinet giet mei ferrommingen fierder as it OMT

De ferrommingen dy't aansten op de parsekonferinsje oankundige wurde, sille yngean fan moarnier 05.00 oere ôf en duorje op syn minst trije wiken. Dat sizze boarnen yn Den Haag.



Earder waard al bekend dat it kabinet ferrommingen ynfiere sil foar de hoareka en de kultuer. Foar dizze sektoaren jildt fan moarn ôf in 3G-belied: minsken krije tagong mei in faksinaasje- of herstelbewiis of mei in negative test. Binnen moatte minsken in mûlkapke op ha.



Eveneminten binne aansten ek wer mooglik foar heechút 1250 besikers. Foar eveneminten dy't bûten binne is it tastien om ien tredde fan de kapasiteit te brûken. By wedstriden yn stadions kin it dus om mear as 1250 besikers gean. Trochstreamlokaasjes, lykas musea en bistetunen, meie aansten ek wer iepen, mar wol ûnder ferskate betingsten.

Ferromming karantênemaatregels

Ii Outbreak Management Team hat it kabinet earder al advisearre om de karantênemaatregels te ferromjen. Bern ûnder de 13 hoege neffens it OMT-advys net mear yn karantêne. It tal minsken dat thús op besite komme mei, is noch hieltyd 4 minsken.