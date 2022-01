Campinggasten Noardwâlde brekke steancaravans ôf: "We kinne net oars"

Se ha beide net it gefoel dat se in poat ha om op te stean. Lokke: "As we der foar 1 april net ôf binne, dan geane de nije eigeners nei de kantonrjochter ta. En as we der tsjinyn gean, kostet it miskien in hiele protte jild. De minsken dy't de camping kocht ha binne kapitaalkrêftich. Dêr is neat tsjin te begjinnen. We kinne net oars."