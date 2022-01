Waadferiening: ekskuzes Nederlân oan UNESCO giet net fier genôch

De feriening hie ek ekskuzes ferwachte foar allinnich al it idee dat gaswinning te ferienigjen is mei de wrâlderfguodstatus fan it Waad.



Dat skriuwt de Waadferiening yn in eigen brief oan de organisaasje dy't ûnderdiel is fan de Feriene Naasjes en oer dy wrâlderfguodstatus giet.

Brief

Ynformaasje fan ûnder oare de Waadferiening wie yn maaie 2021 ek oanlieding foar Unesco om it regear te freegjen wat no krekt oan 'e hân wie mei de mynbou ûnder it Waad. Omdat dêr net op reagearre waard, kaam der yn novimber noch in brief achteroan.

Krityk

Ynhâldlik kin de Waadferiening har ek net fine yn it úteinlike antwurd fan it Nederlânske regear op dy fragen. Dêrby giet it benammen oer de effekten fan alle yngrepen op de waadnatuer en hoe't dy inoar fersterke kinne.

Nederlân ferwiist nei in ûndersyksprogramma dat dêrfoar opset is. Mar dat is noch net iens úteinset, sa is de krityk.

It net meinimmen fan de lêste sifers oer stiging fan de seespegel fynt de feriening ek frjemd. De redenearring dat it Waad yn 2009 de wrâlderfguodstatus krigen hat ynklusyf mynbou en dat der dêrtroch ek romte is foar de gaswinning by Ternaard kin de Waadferiening ek net folgje.