Krematoarium yn De Pein as earste in elektryske kremaasje-oven

De nije oven krijt syn stroom foar it grutste part fan in goeie hûndert sinnepanielen dy't der komme by it krematoarium.

"It team is der fansels hiel grutsk op", seit Astrid Bethlehem fan De Wâldhof. "Neist de duorsume aspekten is de ynfier arbotechnysk better trochdat de meiwurkers gjin hânmjittige hannelingen mear út hoege te fieren."

Besparring

By elke tûzen kremaasjes soe it krematoarium 110.000 kg CO2-útstjit besparje. Dat stiet gelyk oan de CO2-opname fan 5.000 beammen.

Yn jannewaris wurdt begûn mei de earste wurksumheden foar de nije ovens. Nei de earste wike fan april sil it krematoarium tichtwêze, oant de nije oven earne yn it twadde fearnsjier pleatst wurdt.