Frysk mbû bringt bou-opliedingen yn Ljouwert byinoar

Oan de gearwurking tusken beide ûnderwiisynstellingen is in wiidweidige ferkenning foarôfgien, dy't yn de twadde helte fan 2020 fan start gie. It bestjoer en de ûndernimmingsrieden ha ynstimd mei de gearwurking.

Nynke Beintema, fêstigingsdirekteur Ljouwert en Dokkum fan de Friese Poort: "We benaderje ús studinten somtiden wat oars, of we rjochtsje it programma wat oars yn. En dat is foar it wurkfjild soms wol ris wat ferwarrend. Dat is presys de reden dat we it op ien line bringe woene."