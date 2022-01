Finer gouden muntfibula Noardeast-Fryslân: "Dit is de kroon op je werk"

Neffens it Fries Museum yn Ljouwert is dizze fibula in bysûndere fynst. "Het leuke van die munten is dat ze eigenlijk alleen worden gevonden in het Friese gebied. Dus er lijkt sprake te zijn van een Friese juwelentraditie die te maken heeft met de Friese identiteit", seit Diana Spiekhout, konservator fan it museum.

It Fries Museum wie tafallich dwaande mei in ûndersyk nei ditsoarte fan sierguod. Yn septimber is der in spesjale tentoanstelling oer de gouden sieraden fan de Friezen.