Restauraasje skip 'Mona Lisa fan de haven' yn Frjentsjer rint út

Oer goed in moanne moat de lêste noch wurkjende nôtsûger yn Europa klear wêze. By Talsma Shipyards yn Frjentsjer binne se der mar drok mei. Dêr binne se spesjalisearre yn de restauraasje fan soksoarte histoaryske masines mei in maritym ferline. "It is in prachtige put", seit Tjitze Stiensma. Hy is as projektmanager fan Talsma belutsen by de restauraasje.

Underwetterskip

Oer it grutte gehiel giet alles neffens plan, mar der wiene wol ôffallers: "Wat we net sjen koene wie it ûnderwetterskip. We hawwe dêr in grut part fan ferfange moatten. We bliuwe binnen budzjet en hawwe in soad oare lytse dinkjes ek oanpakke kinnen."

By it Maritiem Museum Rotterdam wienen se dêr al benaud foar, seit Karin Meirik. "Dat zie je niet. Bedenk dan dat dit schip echt al heel oud is. Er is altijd wel opgeknapt, maar nooit zo intensief als nu."