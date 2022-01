Foeke Booy oer syn harsenynfarkt: "Ik heb veel geluk gehad"

It is foar it earst sûnt syn harsenynfarkt dat Foeke Booy wer oanskoot yn in programma om oer syn wurk as technysk manager te praten. "Het gaat heel erg goed gelukkig. Ik besef dat ik ontzettend veel geluk heb gehad", begjint de Ljouwerter, dy't sûnt oardel moanne wer folslein oan it wurk is.

"Mijn geluk is dat mijn vrouw erbij was toen het gebeurde, dat de ambulance er snel bij was en de behandeling binnen 25 minuten is toegepast. Die snelheid van handelen heeft bijgedragen dat ik zo snel kon terugkeren", fertelt Booy oer dy iene dei begjin july.

Kontrakten ferlinge

Dan oer syn wurk. Der is genôch te dwaan foar Booy, want de transferperioade is iepen en ôfrinnende kontrakten moatte ferlinge wurde. Mar neffens Booy wurdt dat mei guon spilers in 'lastig verhaal': "Cambuur mist inkomsten door corona. De uitgaven nemen alleen maar toe. Wij willen in alle redelijkheid met spelers verder, maar als het te gek gaat worden, sluit ik niet uit dat we niet tot een akkoord komen."

Wichtige spilers as Sonny Stevens, oanfierder Erik Schouten en Jamie Jacobs hawwe in kontrakt dat nei dit seizoen ôfrint.