Te let ynformearre oer oername, FNV tsjinnet klacht yn tsjin Accell

It fakbûn is moandeitemoarn op itselde stuit as de parse ynformearre. De ûndernimmingsried Accell wist ek fan neat. Masja Zwart fan FNV Metaal neamt dat in strieminne start. Yn Nederlân heart by sokke saken oerlis te wêzen. Dat kin ûnder geheimhâlding en dat is Accell 'efkes fergetten'.

Dy geheimhâlding stiet yn de gedrachsregels dy't se mei-inoar en mei de SER ôfpraat hawwe. In bedriuw is dêrta ferplichte en dat is hjir net dien, seit Zwart. Wurknimmers hawwe it rjocht om op 'e tiid ynformearre te wurden, want it giet oer harren wurk.

Wêr komt de skuld te lizzen?

De FNV wol graach fan Accell hearre wat krekt de plannen binne, benammen hoe't de finansiering fan de oername yninoar sit. Wa sil dat betelje en wêr komt de skuld dy't dan makke wurdt te lizzen?