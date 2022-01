Liudger Drachten docht oanjefte nei datalek: learlingen hackten dosintelaptop

De belutsenen binne moandeitemiddei op 'e hichte brocht fan it lek. Ek de Autoriteit Persoonsgegevens is op de hichte brocht. Dat lit in wurdfierster fan de skoalle witte.

Software

Ein novimber mocht in learling in laptop fan in dosint brûke, om't er sels gjinien by him hie. De learling hat doe in programma ynstallearre op de kompjûter, wêrtroch er tegearre mei syn skoalgenoat tagong hie ta de gegevens fan de laptop.

Beide learlingen binne op it stuit skorst.

Discord

De gegevens binne ferline wike publisearre op Discord. In ynternetplatfoarm, dat benammen brûkt wurdt troch gamers, wêrop brûkers kommunisearje kinne fia spraak, fideo, media, bestannen en chats.

De lekte gegevens binne ûnder mear nammen, adressen, telefoannûmers en bysûnderheden fan learlingen, harren âlders en de personielsleden. De gegevens soene yntusken fan it platfoarm ôfhelle wêze.