Femke Kok oer de Spelen: "Ik tocht altyd al: dêr wol ik ek stean"

Hast al in idee wat dy dêr te wachtsjen stiet yn Sina?

"Ik wit wol dat it neffens my hiel strang is. Ik bin hiel benijd. Der mei neffens my wol Sineesk publyk by wêze, dus dat soe wol hiel moai wêze. Ik lit it gewoan op my ôfkomme en dan sjoch ik wol."

Makkest dy dêr ek drok oer? Of sjochst dêr ek tsjinop?

"Ik besykje my dêr net te drok oer te meitsjen, want ik wit ek dat it foar elkenien itselde is. It is ek al supermoai dat se de Spelen noch organisearje mei de coronakrisis fan no. Dus we sille it sjen."

Hiesto earder ek in favorite reedrider?

"Ja, eins wol meardere. Ireen fansels, want dy wie altyd goed yn alles. Mar ek dy Koreaanse, Sang-hwa Lee. Fan it wrâldrekôr, dat fûn ik hiel moai. Har technyk."