Kampanje foar minder keunstljocht yn gemeente Hearrenfean

Sa soene bygelyks de lampen yn etalaazjes nachts wol út kinne. Yn Hearrenfean baarnt, lykas op oare plakken, noch in soad ljocht. De gemeente hat in kwart fan de iepenbiere ferljochting al ferfongen troch led. Dy brûke minder ljocht, wat wol gauris foar diskusje soarget, fernimt Jan de Jong. Hy giet yn de gemeente Hearrenfean oer de ferljochting.

"Minsken sizze dan: 'No is it hjir hiel donker yn de strjitte.' Sa ûnderfine se dat, mar as we it útlizze, dan sjogge se dat der op it paad wol genôch ljocht is. Allinnich dat we de ljochtboarne net mear op grutte ôfstân sjogge, dat moat wenne."

Griene strjitferljochting

Armatueren yn kegelfoarm ferbline. Datsoart lampen wurde safolle mooglik ferfongen. Yn bûtengebieten komme hieltyd mear strjitlampen mei grien ljocht. Dat is minder steurend foar de bisten.

"Je denkt natuurlijk in eerste instantie aan vleermuizen en uilen, maar er zijn veel meer dieren die in de veiligheid van de duisternis opereren", seit ekolooch John Melis. "We nemen steeds meer leefruimte van die dieren weg door licht toe te voegen."

Hynstebak

Melis hopet dat de grutste ljochtfersmoarging fuorthelle wurdt mei de kampanje. "En dat de bevolking beseft dat bijvoorbeeld de hele nacht de verlichting aanlaten bij een paardenbak niet alleen energie kost, maar ook slecht voor de natuur is."

It is ek it doel fan de kampanje is om minsken bewust te meitsjen, seit wethâlder Hedwich Rinkes. "We moatte mei-inoar yn petear oer hoe belangryk oft ljocht foar ús is. Op hokker plakken wolle we it hawwe, hoe fûl en op hokker wize."

Fan moandei ôf dielt Hearrenfean online ynformaasje en wurde op strjitte ûnder oare posters ferspraat. De kampanje rint foarearst oant ein maart.