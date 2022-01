883 coronabesmettingen fêststeld yn Fryslân, sifers rinne noch hieltyd efter

It RIVM en de GGD hawwe al dagen muoite om alle coronameldingen te registrearjen. Dêrtroch is der yn de lêste sân dagen in ûnderrapportaazje fan 46.000 meldingen. Der wurdt wurke oan it ynheljen fan dizze efterstân. Dêrtroch kinne de sifers bot skommelje.

It trochsneed tal besmettingen oer de ôfrûne sân dagen jout in better byld. Yn Fryslân leit dat deistige trochsneed no op 1.058 besmettingen. Snein lei it noch op 1.074 besmettingen, in wike lyn op 777.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):