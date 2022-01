Frânske weddenskippen binne rêding Drafsintrum Wolvegea

Neffens Sinnige is it ferhaal tsien jier lien begûn. "Frankrijk zocht landen waar ze koersen konden laten verrijden waarop mensen zouden kunnen wedden. Dan hoefden ze zelf geen prijzengeld beschikbaar te stellen. Zo kan het alleen maar winst opleveren."

Trije sint de euro

Fan eltse euro dy't der yn Frankryk op de koers fan Wolvegea ynset wurdt, krijt it Drafsintrum trije sint. "Vrijdag leverde ons dat 66.000 euro op", seit Sinnige.

Wolvegea stiet der goed op by de Frânsen en dêrtroch hat it Drafsintrum noch nea sa suksesfol west. "We zijn meerdere keren failliet geweest. Er was geen verdienmodel en nu draait de hele Nederlandse draf- en rensport om Wolvega", laket in grutske Sinnige.