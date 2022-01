Raerd optimistysk oer bou goedkeapere starterswenten

Pleatslik Belang Raerd sit noch altyd yn in bemiddelingstrajekt mei de gemeente en wenningkorporaasje Elkien oer de bou-ympasse. Op 1 febrewaris hawwe se wer in ôfspraak. Baukje van Vilsteren fan Pleatslik Belang hat der alle betrouwen yn dat it goed komt.

Huzen foar 220.00 euro

It doarp wol graach betelbere huzen foar starters. Der kaam in kink yn de kabel doe't Elkien de grûn goedkeap skonk oan in kommersjele bouwer. De huzen dy't dy bouwe wol, kostje 220.000 euro. Dat kinne jonge minsken yn it doarp net betelje. De huzen binne djoerder as earst soe fanwege de hegere materiaalkosten, neffens de bouwer.

Huzen foar 160.000 euro

Pleatslik Belang hat kontakt mei in bouwer dy't it wol foar 160.000 euro dwaan kin en mooglik noch goedkeaper as se de grûn fan Elkien derûnder krije. Pleatslik Belang wol nammentlik de skonken grûn ek foar in sêft pryske hawwe. Elkien woe earst dêr earst net oer prate, sadwaande dat mediation ynskeakele is. De gemeente moat no kieze tusken Elkien of it plan fan Pleatslik Belang Raerd, fynt Van Vilsteren.

Striidber

Troch corona binne aksjes dreech te hâlden. Bewenners en jongerein yn Raerd binne en bliuwe striidber. Oant dat der in oplosssing is, bliuwe de spandoeken hingjen op it iepen kampke yn it doarp dêr't de starterswenten komme moatte.