Faksinolooch hoopfol oer ein corona; ferrassingen binne net út te sluten

En dat komt troch de omikronfariant. As dy aanst fuort is, is der in hiel skoftlang wiidfersprate ymmuniteit, en dat is mei te tankjen oan de faksinaasjes en de protte besmettingen, seit de WHO-direkteur.

We binne noch net by de útgong fan de tunnel, seit heechlearaar faksinonogy Anke Hueckriede fan de Ryksuniversiteit fan Grins. "Ik verwacht dat het aantal opnames nog zal stijgen. We zien omikron nu voornamelijk onder jongeren en onder kinderen."

"Die belanden normaliter niet in het ziekenhuis met een corona-infectie. Het is nog niet doorgezet tot de iets oudere leeftijdsgroepen, als dat gebeurt, zeker bij niet-gevaccineerden, verwacht ik nog wel meer ziekenhuisopnames."

Mear ymmuniteit

Se tinkt dat we noch wol fjouwer wiken sjen moatte hoe't it him ûntwikkelet. "Daarna hoop ik dat we het ergste achter de rug hebben. Tegen de zomer hebben we deze variant zeker achter de rug. Hoe meer immuniteit er in de bevolking aanwezig is, hoe minder ernstig een infectie zal uitpakken."

Ferrassingen oer dit firus binne neffens har net út te sluten. "Misschien komt er nog een variant, dat is niet te voorspellen."