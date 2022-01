F-35's fleanbasis Ljouwert nei Bulgarije: 'Spannend, maar daar zijn we voor'

Fanwege de spanningen by Oekraïne, dêr't in ynfal fan Ruslân driget, gean de F-35's derhinne. Se moatte it lân helpe by de ferdigening fan it loftrom fan it NAVO-ferdrachsgebiet.

"Sinds eind december zijn we klaar om te worden ingezet", seit kommandant Henk Doorten. "We kunnen doen waar we ons de afgelopen twee jaar op hebben voorbereid."

Quick Reaction Alert-taken

Se gean mei twa tastellen, de tredde F-35 giet as reserve mei. "We gaan zogenaamde Quick Reaction Alert-taken uitvoeren." Neffens Doorten is it spannend om't op de achtergrûn de spanning tusken Oekraïne en Ruslân spilet. Se geane der foarearst twa moannen hinne, april en maaie.