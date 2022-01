Ellia Smeding mei nei de Olympyske Spelen, mar har coach moat thús bliuwe

De bedoeling wie earst dat Ellia Smeding foarige wike moandei, op 17 jannewaris, te hearren krije soe oft se wol of net nei Peking mocht. Mar, it duorre en it duorre mar. En der kaam dy dei gjin dúdlikheid. "Ik zat de dagen af te tellen, want ik was heel gespannen", fertelt Smeding.

It útbliuwen fan dúdlikheid hie in grutte ynfloed op it gemoed fan Smeding. "Ik was niet heel gezellig meer op een gegeven moment. Gelukkig was Cornelius (Kersten, har freon, red.) er, hij stelde me gerust."

Doe't it telefoantsje kaam en se hearde dat se op de 1.000 en 1.500 meter yn aksje komme mei yn Peking, wiene der triennen fan blydskip. "Ik had de hoop al opgegeven, want het duurde zo lang. Ik was zo blij en opgelucht na het verlossende woord."