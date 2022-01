Ynvestearders nimme foar 1,6 miljard euro Feanster fytseprodusint Accell oer

Accell-topman Ton Anbeek sprekt fan in belangrike stap foar it bedriuw. Ek hat er it oer bettere karriêremooglikheden foar personiel no't it bedriuw "een grote sprong voorwaarts" meitsje kin. It bestjoer fan Accell stiet unanym achter de oername.

Accell hat sa'n 3.100 minsken yn tsjinst, ferspraat oer fyftjin lannen. De fytsen en oare produkten wurde ferkocht yn mear as tachtich lannen. Yn 2020 ferkocht Accell sa'n 897.000 fytsen. It bedriuw sleat dat jier ôf mei in omset fan 1,3 miljard euro. It bedriuw is neffens eigen sizzen Europeesk merklieder yn e-bikes en de twadde grutste yn fytsûnderdielen en -assessoires.

KRR

Ynvestearder KKR stuts earder jild yn de fakânsjeparken fan Roompot, glêsfezelplatfoarm Open Dutch Fiber, parkeartsjinstferliener Q-Park en software-ûntwikkeler Exact.