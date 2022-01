Lanlik 64.757 nije coronabesmettingen | Kabinet wol hoareka en kultuer iepenje

It Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) sjocht in kearpunt yn de sikehûsbesetting mei pasjinten dy't it coronafirus hawwe. "Er is sinds afgelopen weekend sprake van een stijging in de bezetting. We monitoren of deze ontwikkeling zich doorzet de komende weken", seit de sikehûsorganisaasje.

De organisaasje gong der fanwegen de rap ferspriedende omikronfariant al langer fanút dat it tal coronapasjinten yn de sikehûzen de kommende tiid oprinne soe.

Der lizze foar de twadde dei op rige mear coronapasjinten yn de Nederlânske sikehûzen as in dei earder. Der lizze op it stuit 879 pasjinten mei Covid-19 op in ferpleechôfdieling yn de lanlike sikehûzen, dat binne der 61 mear as snein. Op de ic's rint it tal pasjinten wol fierder werom. Dêr lizze op it stuit 262 coronapasjinten, 13 minder as snein.