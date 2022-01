Kabinet praat oer OMT-advys | 22 coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen

In part fan it kabinet praat moandei yn it Catshuis oer fierdere ferrommingen fan de coronamaatregels. Der wurdt foaral sjoen nei it iepenjen fan de hoareka en de kultuersektor. It OMT hat it kabinet neffens ynwijden advisearre om de maatskippij foar in grut part wer te iepenjen, oant 20.00 oere jûns en ûnder strange betingsten.

De tiid fan acht oere jûns is wierskynlik in punt fan diskusje yn it kabinet. Undernimmers, benammen út de kultuersektor, hawwe al oanjûn dat sy net in soad kinne as acht oere jûns de slutingstiid wurdt. Tiisdei wurdt it definitive beslút nommen, nei alle gedachten jouwe premier Mark Rutte en soarchminister Ernst Kuipers dy deis ek in parsekonferinsje.