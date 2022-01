Coronanijs fan 24 jannewaris: Kabinet wol hoareka en kultuer iepenje

Bern oant en mei 12 jier hoege net mear yn karantêne as sy gjin klachten hawwe, advisearret it Outbreak Management Team (OMT) oan it kabinet. Sy krije wol it advys om alle dagen in selstest te dwaan. As dit net mooglik is, kin de GGD of in dokter dochs advisearje yn karantêne te gean.

Dêrneist hoege net mear hiele klassen nei hûs ta as der mear as trije besmettingen binne, fine de eksperts. By in útbraak krije alle learlingen it advys har deistich te testen. Dat jildt foar sawol it basis- as fuortset ûnderwiis, ek as learlingen 18 jier of âlder binne.

It kabinet beslút tiisdei definityf wat it mei it OMT-advys docht.