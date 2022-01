Ljouwerter poppoadium Neushoorn wol graach werom nei normaal

In konsert begjint faak op it momint dat se no slute moatte soenen. "Als ik heel eerlijk ben, is tot acht uur heel lastig, maar ook als we tot acht uur open mogen, zullen we ons best doen om iets moois neer te zetten", seit Serge Hollander fan it poppoadium. It tiidstip is te betiid foar wurkjende minsken dy't ek noch ite moatte. "En dan zouden ze eigenlijk al bij ons moeten zitten."

Ferlet fan perspektyf

De evenemintesektor hat benammen ferlet fan perspektyf. "Dat gejojo zijn we zat, ook al snappen we waarom het nodig is geweest. Het meest vervelende is als we weer teruggaan naar concerten met bijvoorbeeld 50 man of andere gradaties. We willen weten wanneer we volledig open kunnen, tot 24 uur met een normale capaciteit van het liefst 100 procent of 75 procent."

It is ek lestich yn dizze tiid om artysten te programmearjen. "Er zijn artiesten die liever wachten tot ze weer voor een volle zaal mogen staan en dus niet voor vijftig man komen." It lêste normale konsert dat se hienen, wie op 5 maart 2020. "Dat was de Edwin Eversband, dus dat is bijna twee jaar geleden."

Moedeleas is Hollander net. "Dat past niet bij ons en dat willen we ook niet zijn. We blijven altijd alle kansen benutten, maar de behoefte om terug te gaan naar normaal is wel buitengewoon groot."