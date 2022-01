Op de wetterfyts by de alve stêden del foar it goede doel

Se fytse de tocht om jild yn te sammeljen foar it Wereld Natuurfonds. Pieffers: "Wij doen beide veel in de autosport. Daar worden we altijd geconfronteerd met klimaatverandering. Het WNF heeft daar goede projecten voor lopen en daar willen we graag geld voor inzamelen."

De kombinaasje mei de Alvestêdetocht wie gau fûn. "Het is 25 jaar geleden en nu zouden we horen te schaatsen. Maar we zitten op een waterfiets. Met onze actie hopen we daar in de toekomst wat aan te veranderen."