Aris docht minne saken en ferliest fan Yoast United

Aris begûn wol goed oan de wedstriid en kaam mei 2-7 foar, mar dêrnei wie Yoast United effektiver. De ploech út Bemmel rûn yn it earste kwart sels út nei in foarsprong fan alve punten (26-15).

Yn it lêste part fan it twadde kwart spile Aris better. De efterstân waard hieltyd lytser en de ploegen sochten mei 46-41 de klaaikeamers op.

Mear as tweintich punten ferskil

Nei it skoft die bliken dat it net it begjin fan in omkear wie. Yoast United rûn hieltyd fierder út. It ferskil wie sels efkes tweintich punten. Nei 30 minuten stie der 74-61 op it skoareboerd.

Aris makke der yn it fjirde kwart dochs wer in spannende wedstriid fan. It ferskil wie op in bepaald stuit noch mar twa punten, mar oan de ein fan de wedstriid waard dochs dúdlik dat Yoast United winne soe. De einstân wie 94-83.

Topskoarer

George Brock makke de measte punten foar Aris (17), folge troch Ryan Logan (16) en José Dimitri Maconda (14).