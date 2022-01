Michelle de Jong wint it NK sprint, folslein Frysk poadium

By de manlju kaam de iennichste Fryske ynbring fan Rem de Hair. Mei in tiid fan 35,80 waard hy tsiende op de twadde 500 meter. Op de twadde 1.000 meter kaam hy ta in tiid fan 1.11,30, in persoanlik rekôr. Dêrmei einige hy tsiende yn it klassemint. De einoerwinning wie foar Tijmen Snel.