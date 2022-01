Michelle de Jong nimt kopposysje oer by NK sprint

Nei de earste dei fan it NK stie Ireen Wüst boppe-oan, folge troch Michelle de Jong, Marrit Fledderus en Helga Drost. De Jong sette de oanfal yn op Wüst troch de twadde 500 meter te winnen yn in tiid fan 37,85.

Fledderus no twadde

Wüst einige mei 38,67 as achtste. Yn it klassemint sakket se dêrtroch nei plak trije. Fledderus ferbettere har wat op har twadde 500 meter (38,24). Dêrmei is sy no twadde. Drost wie wat minder fluch (38,57). It betsjut dat sy Dione Voskamp foar litte moat en no fiifde is.