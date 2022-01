Wer mear as tûzen nije coronabesmettingen yn Fryslân

It RIVM hat al dagen lêst fan in steuring, wêrtroch't de sifers dizze dagen bot skommelje.

It trochsneed tal besmettingen oer de ôfrûne sân dagen jout in better byld. Yn Fryslân leit dat deistige trochsneed no op 1.074 besmettingen. Sneon lei it noch op 1.033 besmettingen, in wike lyn op 823.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):