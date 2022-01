HEA! Frisse dûk nei it sporten

No't se dochs yn de natoer binne, besykje se ek ris wat oars. In ferfrissende dûk yn de Grutte Wielen. Vincent en Lennart hawwe it alris faker besocht en se binne om. "It is goed foar it werstel fan de spieren." Se hawwe harren freonen Hilbrand en Rick oertsjûge om it ek ris te besykjen, mar dy moatte nochal efkes wenne oan de kjeld.