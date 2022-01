Poadium út sicht foar Reina Anema op NK allround

De oerwinning op de 1.500 meter gie yn 1.55,90 nei Joy Beune. Dêrmei docht de rydster fan Jumbo-Visma goede saken mei it each op it klassemint. De liedster dêrfan, Merel Conijn, einige as twadde foar Melissa Wijfje.

It gat tusken Wijfje en nûmer fjouwer Anema wie mear as in sekonde. De reedrydster fan De Gordyk finishte yn 1.57,73. Oare Friezinnen Kim Talsma (tolfde) en Sanne Westra (fiiftjinde) einigen op grutte ôfstân fan it poadium.