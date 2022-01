Anema fjirde op NK allround, De Boer tichtby medalje

By de manlju is Marcel Bosker oant no ta oppermachtich. Nei de 5.000 meter op sneon wie hy snein op de 1.500 meter ek de rapste yn 1.46,60. Tjerk de Boer siet der lykwols tichtby mei 1.46,87.

Yn it klassemint giet De Boer dêrtroch omheech nei it twadde plak. Foar de ôfslutende 10 kilometer hat er in efterstân fan mear as njoggentjin sekonden op Bosker. De Boer ferdigenet op nûmer trije Beau Snellink in foarsprong fan goed fiif sekonden.

Marwin Talsma mei de lêste 10 kilometer net iens ride. Hy einige op de 1.500 meter as achtste, wêrtroch't er njoggende stiet yn it klassemint. Mar allinnich de beste acht riders meie de lêste ôfstân ride. Ek foar Jur Veenje, dy't njoggende waard op de 1.500 meter, sit it toernoai derop.

Louis Hollaar, dy't nei de earste twa ôfstannen twadde stie yn it klassemint, hat him foar de slotdei fan it NK ôfmeld.