Anema fjirde op NK allround, De Boer jout medalje út hannen

Reina Anema begûn as nûmer seis fan it klassemint oan de slotôfstân fan dit kampioenskip, mar noch foar de start gie se troch de ôfsizzing fan Elisa Dul in plak omheech. Op de 5.000 meter ried Anema nei 7.09,49, wat goed wie foar de tredde tiid. Dêrmei gie se yn it klassemint noch foarby oan har ploechgenoate Robin Groot.

De striid om de oerwinning op dit NK allround gie tusken Merel Conijn en Joy Beune. Dy earste ferdigene foar de lêste ôfstân in lytse foarsprong en koe dy op de 5.000 meter noch fierder útbouwe. Dêrtroch is Conijn de nije Nederlânsk kampioen. Dêrmei hellet se ek in startbewiis binnen foar it wrâldkampioenskip allround yn Noarwegen. Antoinette de Jong en Irene Schouten hiene har dêr al foar pleatst op it Olympysk kwalifikaasjetoernoai.