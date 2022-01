Op toernee mei 'Liv van Lieveren', foarstelling mei in stabij dy't net te hâlden is

It boek is in sukses. Yn koarte tiid wie de earste printinge fan de Frysktalige ferzje útferkocht. Der is no ek in Nederlânsktalige ferzje en in foarstelling dy't mids febrewaris yn premjêre giet. Dêr hawwe de manlju en nei alle gedachten Liv ek, nocht oan. Einliks der wer op út en fertelle oer de hûn en oer harren wurk.

De premjêre is yn Rotterdam en dat is tafal. Hooghiemstra en Kootstra wolle ek graach op 'n paad by de doarpshuzen en kafees yn Fryslân del.