Lege bêden by soarchgroep Noorderbreedte kostet mooglik miljoenen

Noorderbreedte hat fyftjin fersoargingshûzen, dat binne bygelyks Abbingahiem en Erasmushiem yn Ljouwert en Nieuw Toutenburg yn Noardburgum. Op it stuit bliuwe sa'n sechstich oant tachtich bêden fan de soarchgroep leech, op in totaal fan 1260 bêden. It giet dus om sa'n 6 persint.

De leechstân yn de fersoargingshûzen wurdt feroarsake troch de coronakrisis. Alderen dy't oars yn de beneaming kamen foar in plak yn it fersoargingshûs, binne ferstoarn. Nije bewenners twivelje ek om nei it fersoargingshûs te gean, om't by de earste lockdown famylje en freonen net op besite komme mochten, fanwegen de coronaregels.

"Zorgelijk en uitzonderlijk"

"We gaan er niet vanuit dat dat heel lang gaat duren. We gaan in de loop van dit jaar wel weer bedden vullen", seit manager Michiel Hoek. De leechstân hearsket boppedat net op alle lokaasjes; op guon plakken is der sels in lytse wachtlist. Dochs neamt Hoek de leechstân "zorgelijk en uitzonderlijk".

As de leechstân wol langer oanhâldt, komt der dit jier nammentlik minder jild binnen by Noorderbreedte. Hoek: "Wat dat betekent, is dat we minder ruimte hebben om te blijven investeren in mooie voorzieningen, en dat we minder ruimte hebben om personeel in te zetten."

Dochs ûnderstreket Hoek dat it personiel by Noorderbreedte oanbliuwe kin. "We zijn heel blij met alle mensen die we hebben. We zullen ook gewoon mensen blijven aannemen. We moeten alleen wel voorzichtig zijn met hoe we dat inzetten."